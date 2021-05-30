ABD’de konser alanına saldırı: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

Miami-Dade polis direktörü Alfred Ramirez, saldırının Miami'nin Hialeah bölgesinde SUV tipi bir araçla gerçekleştirildiğini söyledi.

Ramirez, araçtan çıkan 3 kişinin konser için toplanan kalabalığa ateş açtığını, olayda şu ana kadar 2 kişinin öldüğünü ve en az 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Emniyet güçleri, olaya dair bilgisi bulunan herkesin yetkililerle iletişime geçmesini talep etti.

Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.