Yaşam

ABD’de konser alanına saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
kürdistan ABD silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Miami-Dade polis direktörü Alfred Ramirez, saldırının Miami'nin Hialeah bölgesinde SUV tipi bir araçla gerçekleştirildiğini söyledi.

Ramirez, araçtan çıkan 3 kişinin konser için toplanan kalabalığa ateş açtığını, olayda şu ana kadar 2 kişinin öldüğünü ve en az 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Emniyet güçleri, olaya dair bilgisi bulunan herkesin yetkililerle iletişime geçmesini talep etti.

Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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