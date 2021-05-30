İsrail ve Mısır’dan 13 yıl sonra bir ilk

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İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, resmi ziyaret için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Mısır'da devlete ait Ahbar el Yevm gazetesinin haberine göre, birkaç saatlik bir ziyaret için Kahire Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Aşkenazi, 13 yıl sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk İsrail dışişleri bakanı oldu.

Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile bir araya gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Hamas ile yapılan ateşkes ve Gazze'nin yeniden imarı konularını görüştü.

Toplantıda Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin sağlamlaştırılması ve Gazze'nin yeniden inşasını kolaylaştıracak uygulamalar görüşüldü.

En son 2008 yılında dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Mısır'a bir ziyaret En son 2008 yılında dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.