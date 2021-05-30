TSK’dan Kure Jar Dağı’na bombardıman
DUHOK (K24)
K24 muhabiri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bugün Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Şeladize kasabasındaki Kure Jar Dağı’nı bombaladığını bildirdi.
Muhabirimiz, bombardıman sonucunda bölgede meydana gelen hasar konusunda henüz bir bilginin paylaşılmadığını aktardı.
Türk ordusu, PKK gerekçesiyle 23 Nisan'dan bu yana Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerinde operasyon düzenliyor.
PKK ile TSK mensupları arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgede çok sayıda köy boşaltıldı.
Saldırılarda sivil can kayıpları ve yaralanmalar da yaşanıyor.