Thiago Silva: PSG'de her zaman günah keçisi ilan edildim

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Thiago Silva, cumartesi gecesi Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi başarısından keyif alırken, eski kulübü PSG’de her zaman haksız yere suçlandığını iddia etti.

Chelsea stoperi RMC Sport'a yaptığı açıklamada “Bu inanılmaz. Kariyerimin en önemli anı. Unutulmaz. Gerçekten çok mutluyum. Bu kupaya sahip olmak çok büyük. Sakatlığım mı? Kafamda bir sürü şey oldu” dedi.

“Oyundan erken çıkmak benim için zordu” diyen Thiago Silva, şöyle devam etti:

“Ama bu seviyede bir maçta yüzde 70 oynayamayız. Ama mutluyum çünkü takım sakin kaldı ve iyi savunma yaptı.

Acı çektik ama iyi başardık. Sonunda yaptığımız her şeyin karşılığını aldık. Bu benim için özel, özellikle de Paris'te kazanmak için üzerimizdeki baskıyı düşünürsek.”

PSG’de mağlubiyetlerin ardından her zaman kendisinin suçlandığını vurgulayan Silva, şunları kaydetti:

“PSG kaybetse, insanlar bir suçlu bulmak istediler ve o kişi her zaman bendim. Bu çok kötü. Umarım gelecekte PSG de kazanır çünkü orada birçok arkadaşımı bıraktım. Ve her zaman kırmızı ve mavi kalacağım.”

Silva'nın Şampiyonlar Ligi finalini tamamlayamamış olmasına rağmen, Maviler ile sözleşmesini bir yıl daha uzatabileceği ve bunda kupanın kazanılmasının etkili olacağı söyleniyor.

36 yaşındaki oyuncunun tecrübesi ve arkadaki soğukkanlılığı, Chelsea'nin bu kupayı almasına yardımcı oldu ve taraftarlar, onun gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu hedefinde de takıma yardımcı olacağını umuyor.