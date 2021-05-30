Irak'a getirilen 6 DAİŞ'li ailesi kayıplara karıştı

ERBİL (K24)

Eski Irak Parlamentosu Üyesi Viyan Dexil, Rojava'nın Haseke kentinde bulunan Hol Kampı’ndan çıkan 100 DAİŞ ailesinden sadece 94’ünün Musul’daki Ceda Kampı’na ulaştığını açıkladı.

Iraklı yetkililer ve Uluslararası Koalisyon arasında 700 kişiden oluşan 100 DAİŞ’li ailesinin, Hol Kampı’ndan alınarak, Musul’un güneyindeki Ceda Kampı’na yerleştirilmesi konusunda anlaşmıştı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan eski Irak Parlamentosu Üyesi Viyan Dexil, “100 aile Hol Kampı’ndan çıktı ve Ceda Kampı’na 94 aile ulaştı. Diğer 6 aile nereye gitti?”

6 DAİŞ’li ailesinin kayıplara karışmasının şaibeli bir durum olduğunu belirten Viyan Dexil, “Bu 6 ailenin bulunmaması hükümetin ihmali mi, yoksa bir anlaşma mı vardı? Eğer anlaşma ise bu kimin yararına?” sorularını yöneltti.

Ezidi Kürtler, DAİŞ’in saldırılaırının arttığı bir dönemde söz konusu ailelerin geri getirilmesinin bir tehlike olduğunu vurgulamıştı.

Daha önce çeşitli siyasi çevreler, DAİŞ’li ailelerinin Irak’a naklini, “zaman ayarlı bomba” olarak tanımlamıştı.

Hol Kampı’nda yaşayan 60 binden fazla kişiden 30 bin 738’inin, DAİŞ’li ailesi olan Irak vatandaşı oldukları biliniyor.

Rojava’daki Özerk Yönetim, uluslararası kamuoyuna birçok kez çağrıda bulunarak, DAİŞ’lilerin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından teslim alınmasını istedi.