Başbakan ve Irak Tarım Bakanı’ndan işbirliği vurgusu
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Irak Tarım Bakanı Muhammed Kerim ile bir araya geldi.
Görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi Tarım Bakanlıkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Kürdistan Bölgesi’ndeki su kaynakları ele alındı.
Taraflar, tarımsal ürünlerin pazarlanması konusunda Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın diğer illeri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi çiftçilerinin ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesinde hassas davranılması ve Kürt çiftçilerin mağdur edilmemesi gerektiği dile getirildi