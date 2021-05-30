Ruhani cumhurbaşkanlığına aday olan Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldı

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan az sayıdaki ılımlı isimlerden biri olan Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti’yi görevden aldı.

Reuters’a göre Himmeti ise seçimlerde aday olabilmek için görevden alınması yönündeki kararı kabul ettiğini açıkladı.

Himmeti, dün gece katıldığı bir tartışmada, “Ruhani bana seçimlere katılırsam Merkez Bankası Başkanı olarak devam edemeyeceğimi söyledi. Çünkü bu para ve döviz kuru politikasını etkiliyor. Kararına bir itirazım olmadığını söyledim” dedi.

2018 yılında Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Himmeti, Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin onayladığı 7 aday arasında yer alıyor.

İran medyasına göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ekber Komecani ile Plan ve Bütçe Kurumu Başkan Yardımcısı Seyyid Hamid Pur Muhammadi de dahil olmak üzere Himmeti’nin yerini alacak birkaç potansiyel adayın isimleri konuşuluyor.

Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mihralizade, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve eski Milletvekili Ali Rıza Zakani’nin de seçimlerdeki adaylığı onaylanmıştı.