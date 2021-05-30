Türkiye’de Covid-19’da son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 134 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 47 bin 405’e yükseldi.

Bugün 218 bin 957 test yapıldı. Semptom gösteren 582 kişiyle birlikte toplam 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi.

Bugün iyileşen 10 bin 763 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 105 bin 42’ye yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 390 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.

Ayrıca Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı bugün saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı.