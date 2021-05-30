Spor

Thierry Henry Belçika Milli Takımı'na geri döndü

Belçika Futbol Federasyonu, Thierry Henry'nin EURO 2020'de Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibinde yer alacağını açıkladı.
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Thierry Henry
Thierry Henry
avrupa Belçika Thierry Henry yardımcı antrenörlük

HABER MERKEZİ

Belçika Futbol Federasyonu, 2018 Dünya Kupası'nda da teknik ekipte yer alan Thierry Henry'nin, EURO 2020'de de Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez'in yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı.

Daha önce 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında da Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen ünlü futbol adamı, Monaco ve Montreal Impact takımlarında da teknik direktörlük yaptı. 

Belçika Milli Takımı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Henry'yi duyurdu:

 

 

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