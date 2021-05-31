Kerkük’te füzeler ele geçirildi: Hedef Peşmerge mevzileriydi

KERKÜK (K24)

K24 muhabirinin edindiği bilgiye göre Kerkük'ün Şiwan nahiyesine bağlı Dareman ve Esar köyleri arasında çok sayıda Grad füzesi ele geçirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bölgedeki bir yetkilinin K24’e verdiği bilgiye göre, ele geçirilen füzelerin yönü, Pirdê Cephesi’ndeki Peşmerge mevzilerine dönüktü ve saldırı gerçekleştirilmeden füzeler ele geçirildi.

Irak Savaş İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamada ise, “İstihbarat bilgisi, Anti-terör ve Pirdê polisinin dikkati sayesinde 5 uzun menzilli Grad füzesi ele geçirildi. Füzeler, Kerkük’ün Pirdê ilçesine bağlı Esar köyünde kurulmuştu” denildi.