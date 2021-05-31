Yunanistan’dan Çavuşoğlu’na tepki

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Yunanistan'la ikili ilişkilerin normalleştirilmesi için Atina'ya resmi ziyarette bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Başbakan Kiryakos Mitsotakis tarafından kabul edilecek ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek. Çavuşoğlu resmi görüşmeler öncesi dün Batı Trakya'da Türk azınlık temsilcileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Batı Trakya'daki temasları çerçevesinde "Haklarını arama mücadelelerinde her daim ve kararlılıkla Türk Azınlığın yanında olduğumuzu vurguladık ve güçlü desteğimizin altını bir kez daha çizdik" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu'nun Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın haklarıyla ilgili yaptığı Twitter paylaşımları Yunanistan'ın tepkisini çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın yaklaşık 120 bin "Yunan vatandaşını" kapsadığı belirtildi.

Açıklamada "Türkiye'nin bu gerçeği sürekli çarpıtma girişimleri ve bu vatandaşların haklarının korunmayacağı iddiaları ve ayrımcılık iddiaları asılsızdır ve bunları kesinlikle reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı ancak "uluslararası hukuka saygının bunun için bir ön koşul olduğu" belirtildi.

Çavuşoğlu, Atina'ya resmi ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Yunanistan'a pozitif gündem ile gidiyorum" demişti.