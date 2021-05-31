Kürdistan Bölgesi heyeti Bağdat’ta görüşmelere başlıyor

BAĞDAT (K24)

K24 Bağdat muhabiri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti müzakere heyetinin, bugün ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’yle bir araya geleceğini aktardı.

Heyetin daha sonra Irak Maliye Bakanı, Petrol Bakanı, Parlamento Maliye Denetim Temsilcisi ve SOMO Petrol Şirketi temsilcisinden oluşan teknik heyetle görüşeceği bildirildi.

Toplantıda Kürdistan Bölgesi bütçe payının gönderilmesiyle ilgili detayların ele alınması bekleniyor.

Bütçe yasasının uygulanmasıyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani başkanlığındaki müzakere heyeti dün Bağdat’a hareket etmişti.