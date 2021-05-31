DAİŞ Kürt polisi şehit etti: Annesi 18 aydır bekliyordu

GERMİYAN (K24)

Terör örgütü DAİŞ 18 ay önce Karatepe sınırındaki Narên köyünden 2 Kürt’ü kaçırdı. Bunlardan biri fidye karşılığında kurtarılırken, polis memurluğu yapan Celal Baban ise örgüt tarafından infaz edildi.

DAİŞ’in ayın 29’unda Kürt polisin katledilmesi görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşmasının ardından Kürt polisin ailesi büyük bir yıkım yaşadı.

Polis memuru Celal Baban, amcasının oğluyla beraber tarlaya gittiği esnada DAİŞ tarafından kaçırıldı. Amcasının oğlu para karşılığında kurtarıldı ancak örgüt Celal Baban’ı serbest bırakmadı. O zamandan bu yana annesi, oğlundan haber bekliyordu. Ancak önceki gün yayınlanan video annesinin büyük bir üzüntü yaşamasına neden oldu.

K24’e konuşan Celal Baban’ın bir diğer amcasının oğlu, “Bundan bir buçuk yıl önce Celal ve bir amcamızın oğlu DAİŞ mensupları tarafından kaçırıldı” dedi.

Celal Baban’ın ikisi engelli 4 kardeşi var. Baban’ın şehit edilmesinden sonra annesinin yaşadığı psikolojik çöküntü tüm aileyi etkilemiş durumda.

K24’e konuşan Celal Baban’ın annesi, “Halimiz çok kötü. Oğlumun dönüşünü bekliyordum ama onu şehit ettiler ve cenazesi de gelmedi” dedi.

Peşmerge Güçleri ve Germiyan yetkilileri, Kürdistan idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki vatandaşları gece tarlalara gitmemeleri gerektiği konusunda uyarılarını yineliyor.

Kürdistani bölgelerde DAİŞ ve diğer grupların vatandaşları kaçırmaya yönelik girişimleri artış gösterirken, başta Kürtler olmak hiçbir vatandaşın can güvenliği olmadığı belirtiliyor.