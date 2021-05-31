Basra Valisi: Kürdistan Bölgesi’nin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Irak’ın Basra Vilayeti Valisi Esed el-İdani’yi kabul etti.

Görüşmede Irak ve siyasi sürecin karşı karşıya olduğu tehditler ele alındı, Basra Vilayeti’nin durumu ve bölge halkının yaşam koşulları değerlendirildi.

Vali Esed el-İdani, Kürdistan Bölgesi’ndeki kalkınma ve gelişmeye övgüde bulunarak, Kürdistan Bölgesi’nin farklı alanlardaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi halkı ile Basra ve Irak’ın diğer güney vilayetleri arasındaki tarihi ilişkiler ve birlikte yaşama kültürü üzerinde duruldu.