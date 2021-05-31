Çin ‘aile politikasını’ değiştirdi: 3 çocuğa izin çıktı

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Çin’de doğum kontrol politikasında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. 2016’dan beri yürürlükte olan iki çocuk politikası sonlandırıldı. Ailelere üç çocuk sahibi olma izni verildi.

Çin lideri Xi Jinping’in de katıldığı politbüro toplantısında alınan kararı, Çin devlet ajansı Xinhua duyurdu.

YENİ DOĞUM ORANLARI DÜŞTÜ

Nüfus sayım sonuçları ülke kamuoyunda tartışmaya sebep oldu. Sonuçlar dünyanın en kalabalık ülkesinde yaşlanmanın başladığına işaret etti. Yeni doğum oranlarında bir önceki yıla göre yüzde 15’den fazla düşüş de ülkede endişe yarattı.

Genç nüfusun ve iş gücünün azalıp yaşlı nüfusun artması ekonomi için ekstra yük anlamına geliyor. Yeni düzenlemelerin, yaşlanan nüfus ve azalan yeni doğum oranı gibi sorunlara çözüm olması hedefleniyor.

1980’DE ‘TEK ÇOCUK’ POLİTİKASI BENİMSENMİŞTİ

Pekin yönetimi, 1980'de nüfus artışını kontrol etme amacıyla "tek çocuk" politikasını benimsedi. "Tek çocuk" politikası, ülkenin ekonomik gelişmesi ve kentleşmesiyle birlikte nüfus artışını büyük ölçüde azalttı. Ancak zaman içinde bu azalma, nüfusun yaşlanmasına neden oldu. Böylece ülkede çalışma çağındaki nüfus oranı düştü. Bunun üzerine ülkede, politikada esnekliğe gidildi. 2016'da da herkes için çocuk sahibi olma sınırı ikiye çıkarıldı.

Çin ana kara nüfusu, 2020'de 1 milyar 411 milyar 778 bin 724'e ulaştı. Nüfus, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken yıllık ortalama artış binde 5,3 olarak gerçekleşti.