Rusya’da Kürt parlamenter yarışı önde götürüyor

MOSKOVA (K24)

Rusya'da 19 Eylül 2021 pazar günü ülkenin yasama organı Duma'nın 450 üyesini belirlemek amacıyla genel seçimler yapılacak.

Seçim bölgesi Pervouralsk’ta 6’ncı kez oyların büyük bölümünü almayı başaran Kürt parlamenter Zelimxan Alikoeviсh Mutsoev, Duma seçimlerine bağımsız aday olarak giriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya’nın yönetiminde yer alan Zelimxan Alikoeviсh Mutsoev, daha önce 5 kez üst üste seçimlerden galip çıktı.

En son 18 Eylül 2016’da yapılan seçimlerde Pervouralsk’tan parlamenter seçilen Mustoev, 5 kez üst üste oy çokluğuyla seçilen tek parlamenter olma başarısını elinde bulunduruyor.

Mutsoev, halihazırda parlamentonun savunma komisyonu üyeliğini de yapıyor.

Zelimxan Alikoeviсh Mutsoev, DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi’ne saldırısı sırasında, Barzani Yardım Vakfı aracılığıyla Kürdistan’daki göçmen ve mültecilere yardımlarda bulundu.

1959 Tiflis doğumlu olan iş insansı ve politikacı Mustoev, evli ve 4’ü erkek 1’i kız 5 çocuk babasıdır.