Başbakan Basra Valisi’ni kabul etti: Irak, kaynakları bakımından zengin bir ülke

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Basra Valisi Esed el-İdani’yi kabul etti.

Basra Valisi el-İdani, Kürdistan Bölgesi’nin imar ve hizmet alanındaki başarısından yararlandıklarını belirterek, Kürdistan Bölgesi’nin Basra ve diğer vilayetlerin hakkı üzerinden geliştiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

El-İdani, Irak hükümetinin merkezi değil federal olduğunu, bu yüzden Kürdistan Bölgesi ile vilayetlerin, yönetim ve karar almada gerçek anlamda yönetime dahil olması gerektiğini ifade etti. El-İdani ayrıca, Irak’ın merkeziyetçi bir şekilde yönetilmemesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Mesrur Barzani de Kürdistan Bölgesi’nin Basra ve diğer Irak vilayetleriyle işbirliği ve yardıma hazır olduğunu söyledi.

Başbakan, Irak’ın insan ve doğal kaynaklar açısından zengin bir ülke olduğunu, iyi bir şekilde yönetilmesi halinde gelişmiş ülkeler arasında yer alabileceğini ifade etti.