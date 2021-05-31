Kürdistan Bölgesi’nde aktif Covid-19 hasta sayısı 10 binin altında

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 640 kişide Covid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 10 bin 605 Covid-19 testi yapılırken, 640 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 650 kişi sağlığına kavuşurken, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 876 bin 270 Covid-19 testi yapılırken, 170 bin 94 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 156 bin 364 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 275 kişi yaşamını yitirdi.

9 bin 455 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.