Rusya: Batı Askeri Bölgesi'nde yeni askeri birlikler oluşturduk

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Şoygu, Bakanlık üst düzey yöneticileri ile toplantıda yaptığı konuşmada, ABD’nin öncülüğünde NATO ülkelerinin askeri tehdidinin artmaya devam ettiğini belirtti.

Son 7 yıldır ABD Hava Kuvvetlerine ait stratejik bombardıman uçaklarının yoğunluğunun 14 kat arttığını aktaran Şoygu, NATO’ya ait güdümlü füzelere sahip gemilerin sistematik olarak Baltık Denizi’ne girdiğini dile getirdi. Şoygu "Sadece geçen yıl bu sınıftaki gemiler Kaliningrad yakınlarında 3 kez görev yaptılar. 2016’dan bu yana hedef kontrol sistemi, 18 defa savaş gemilerinin güdümlü füzelerin fırlatılabileceği varsayılan alanlara bu tip çıkışlarını tespit etti" şeklinde konuştu.

ABD ve NATO’nun Rusya sınırları yakınında askeri tatbikat ve operasyonlarını artırdığını kaydeden Şoygu, "Son yıllarda askeri tatbikatlar 1,5 kat arttı. Şimdi son 30 yıldan bu yana Defender Europe-2021 ismindeki en büyük askeri tatbikat yapılıyor. Tatbikata 40 bin asker katılıyor. Ana hedefleri, ABD’den Avrupa’ya tam teşekküllü birliklerin sevk edilmesine çalışmak" ifadelerini kullandı.

Batı'nın eylemleri ile dünyada güvenlik sistemini yok ettiğini ve Rusya’yı karşı eylem almaya zorladığını söyleyen Şoygu, "Biz sürekli askeri birliklerimizin muharebe durumunu iyileştiriyoruz. Yıl sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi'nde yaklaşık 20 oluşum ve askeri birlik oluşturulacak" dedi.

Şoygu ayrıca bu yıl bu bölgedeki birliklere yaklaşık 2 bin yeni silah tedarik edilmesinin planlandığını ifade etti.

Rus ordusunun, yeni birlik ve modern silah takviyesinin yanı sıra askeri tatbikatlarla güçlendirildiğini vurgulayan Şoygu, Baltık Donanmasının askeri tatbikat yoğunluğunun yüzde 30 arttığını, 200’den fazla farklı yeni silahlarla tatbikat yapıldığını, bölgedeki savaş uçağı uçuşlarının da yüzde 4 artırıldığını anlattı.