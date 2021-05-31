Çavuşoğlu: Biden, Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi" açıklamasını yaptı.

Atina ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili "Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da (ABD Dışişleri Bakanı) Blinken buraya gelecek. Tarihi belli değil" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dediğini aktaran Çavuşoğlu, sözde Ermeni Soykırımı açıklamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini 'ancak iyi ilişki arayışı olduğunu' vurguladı.

Çavuşoğlu, "ABD, YPG politikasından henüz vazgeçmiş değil, olumlu adımlarını görmedik" dedi.

'S-400'LER BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLACAK'

ABD ile S-400 gerilimine de değinen Çavuşoğlu, "S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlamasına ilişkin ise, "Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor" diye konuştu.

'SİHA İÇİN DÜNYADAN ÇOK TALEP VAR'

Türkiye'nin SİHA ihracatı da gündemde idi. Çavuşoğlu son durumu anlattı:

"İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi.

“Ukrayna'ya silah satışımızdan kimse rahatsız olmamalı" diyen Çavuşoğlu, İsrail'le ilişkilerle ilgili ise, "Sağlıklı ilişki için Gazze'ye saldırılar durmalı" dedi.