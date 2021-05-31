KDP: Türkiye ile PKK arasındaki savaş Kürdistan’ın yaşamı ve doğası için her zaman yıkım oldu

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Kürdistan Parlamentosu Grubu, Türkiye’nin hava saldırıları nedeniyle Kürdistan doğasının büyük zarar gördüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yapan KDP’nin Kürdistan Parlamentosu Grubu, PKK’nin her zaman Türkiye’ye bahaneler verdiğini ve Kürdistan Bölgesi’nin hassasiyetlerini göz önünde bulundurmadığını ifade etti.

PKK’nin Türkiye’ye verdiği saldırı bahanelerinin faturasını halkı, toprakları ve doğasıyla Kürdistan Bölgesi'nin ödediğinin vurgulandığı açıklamada, “Maalesef PKK – Türkiye savaşı, Kürdistan yaşamı ve doğası için her zaman yıkım oldu. Köylerin yıkılması ve sınır bölgesinde yaşamın bırakılmaması oldu” denildi.

KDP’nin sivil halkın çatışmalarda kurban gitmemesi için daha önce de açıklamalar yaptığının vurgulandığı açıklamada, sorunun Türkiye topraklarında çözülmesi gerektiği vurgularak, “Kürdistan Bölgesi halkı, Kürdistan doğası ve hayvanlar bu savaşın kurbanları olmasın” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Türkiye hükümetine, sivil halkı, Kürdistan doğasını ve köylerimizi PKK ile arasındaki soruna kurban etmemesi çağrısında bulunduğumuz gibi, PKK’ye de her zaman Türkiye’nin eline koz verdiği ve Kürdistan Bölgesi’nin hassas durumuna karşı sorumlulukla davranmadığını söylüyoruz. Kürdistan Bölgesi’ni karıştırıp, Kürdistan’ın halkı, toprağı ve doğasının onların Türkiye’nin eline verdikleri kozun bedelini ödemesini istiyorlar.

Burada Irak hükümetinden tutum belirlemeleri ve soruna karşı tarafsız olmamaları çağrısında bulunuyoruz. Hem Türkiye devleti ile konuşulsun, hem de PKK’ye açık mesaj verilsin.”

Açıklamada, konuyla ilgili Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı’na bir rapor hazırlandığı kaydedilirken, konuyla ilgili özel oturum düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.