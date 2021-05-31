İran: Suudi Arabistan ile diyalog görüşmeleri iyi devam ediyor

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran ile Suudi Arabistan arasındaki diyaloğun iyi olduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran ile Suudi Arabistan arasındaki diyaloğun iyi olduğunu ve önemli oturumların yapıldığını belirtti.

Hatibzade, görüşmelerin yeriyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Görüşmelerin çok iyi bir havada gerçekleştiğini kaydeden Hatibzade, tarafların ortak bir anlaşmaya varmasını umut ettiğini ifade etti.

Hatibzade, hacı adaylarının bu sene Suudi Arabistan’a gitmesi bağlamında istişare halinde olduklarını vurguladı.

2016 yılında Suudi Arabistan’ın Şii din adamı Nimr en-Nimr’i idam etmesinin ardından Tahran’da düzenlenen gösterilerde Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne saldırı gerçekleştirilmişti.

Yaşanan grilimin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler kopmuştu.

Bir süredir Irak’ın arabuluculuğunda Tahran ile Riyad yönetimleri arasında gizli görüşmeler yapılıyordu.