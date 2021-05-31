Irak’ta Sünniler cumhurbaşkanlığı makamını istiyor

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Iraklı Sünni partilerin Irak Cumhurbaşkanlığı makamını almak için çalışma içerisinde olduğu bildirildi.

Russia Today’e konuşan Iraklı siyasi bir kaynak, Sünni partilerin önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanlığını elde etmek için çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

Irak’taki Sünni partilerden birinin liderlerinden olan ve ismi açıklanmayan söz konusu kaynak, Sünni partilerin Irak Parlamentosu Başkanlığını Kürtlere verip, Irak Cumhurbaşkanlığını almak için çalıştığını ifade etti.

Kaynak, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi’nin de bu plan çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.

2003 yılında Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kürtler, Sünniler ve Şiiler arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, cumhurbaşkanlığı Kürtlere, başbakanlık Şiilere, parlamento başkanlığı ise Sünnilere veriliyor.