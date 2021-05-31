Kürdistan Bölgesi ve Irak maliye bakanlarından bütçe görüşmesi

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab, Irak Maliye Bakanı Ali Allavi ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi heyeti Bağdat’taki temaslarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Kürdistan Bölgesi Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab, Irak Maliye Bakanı Ali Allavi ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi’nden bir grup bakanın da hazır bulunduğu görüşmede, Irak’ın 2021 bütçe yasasının uygulanması mekanizması ele alındı.

Yasanın uygulanmasına dönük mekanizmanın belirlenmesi Kürdistan Bölgesi ve Irak maliye bakanlıklarının sorumluğunda bulunurken, her iki bakan da yasanın uygulanmasına hazır olduklarını bildirdi.

Petrol konusuyla ilgili de ayrı bir toplantının yapılması planlanıyor.

Dün akşam saatlerinde Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi heyeti, 2021 bütçe yasasının uygulanması hususunda görüşmeler yapmak üzere Bağdat’a gitmişti.

HADDAD: BÜTÇE YASASININ UYGULANMASI ÇOK GECİKTİ

Öte yandan, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Kürdistan Bölgesi’nin Irak bütçesindeki payının henüz gönderilmediğini kaydederek, bütçe yasasının uygulanmasının çok geciktiğini söyledi.

K24’e konuşan Haddad, Irak hükümetine defalarca yazı yazdıklarını ve bütçe yasası kapsamında tüm illerin ve bakanlıklarının payının gönderilmesini istediklerini belirtti.

Bütçe yasasının 11’inci maddesinin Kürdistan Bölgesi’nin payıyla ilgili olduğunu kaydeden Haddad, bütçenin gönderilmemesinin Kürdistan Bölgesi halkı için sorun oluşturduğunu ifade etti.

Sorunun sadece Kürdistan Bölgesi’nin payı olmadığını vurgulayan Haddad, bütün Irak’ın bütçe payının dağıtılmadığını dile getirdi.