Kerkük’te operasyon: 6 DAİŞ mensubu yakalandı

HABER MERKEZİ

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Kerkük kent merkezinde DAİŞ mensuplarının kaldığı iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 6 kişinin yakalandığı ve sorgulama sırasında DAİŞ mensubu olduklarını kabul ettikleri kaydedildi.

Öte yandan K24 muhabirinin edindiği bilgiye göre Kerkük'ün Şiwan nahiyesine bağlı Dareman ve Esar köyleri arasında çok sayıda Grad füzesi ele geçirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bölgedeki bir yetkilinin K24’e verdiği bilgiye göre, ele geçirilen füzelerin yönü, Pirdê Cephesi’ndeki Peşmerge mevzilerine dönüktü ve saldırı gerçekleştirilmeden füzeler ele geçirildi.

Irak Savaş İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamada ise, “İstihbarat bilgisi, Anti-terör ve Pirdê polisinin dikkati sayesinde 5 uzun menzilli Grad füzesi ele geçirildi. Füzeler, Kerkük’ün Pirdê ilçesine bağlı Esar köyünde kurulmuştu” denildi.

Terör örgütü DAİŞ, 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak’ın DAİŞ’ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.