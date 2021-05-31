Erbil’den Ankara’ya: Ormanların katledilmesi kabul edilmez

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, ormanlık alanlardaki ağaçların kesilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, ağaçların kesilmesi ve Kürdistan doğasına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, Türkiye hükümetine resmi olarak sınır bölgelerindeki ağaç kesimlerinin kabul edilemez olduğunu ve bu eyleme son verilmesi gerektiğini bildirdiklerini belirtti.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, PKK’lilerin sınır bölgeleri özelinde Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığının Türkiye güçlerinin gelişine ve iki taraf arasındaki neden olduğunu vurgulamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın toprak egemenliğine saygı duyulmasının istendiği açıklamada, çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayanların daha da göç ve yıkıma maruz bırakılmaması talep edildi.

Kürdistan Bölgesi’nde TSK ile PKK arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yüzlerce köy boşaltılırken onlarca dönüm bağ, bahçe ve ormanlık alan zarar görmüştü.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Kürdistan Parlamentosu Üyesi Reving Hirori, Türkiye askerlerinin Kürdistan Bölgesi sınırları içerisinde konuşlandığı yerlerde kale gibi cepheler yaptığını ve Türk askerleriyle birlikte bölgeye gelen çetelerin ağaçları keserek hırsızlık yaptığını belirtmişti.

Sınırda ‘Nizare Tayê’ denilen bölgede yoğun bir ormanın olduğunu kaydeden Hirori, söz konusu bölgedeki ağaçların tamamen kesildiğini bildirmişti.

Hirori, Geverok-Zaho bölgesinde de Türk askerinin geldiği yerlerde ağaçların tamamen kesilmiş olduğunu ifade etmişti.