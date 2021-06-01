Silahlı gruplar Afrin’de 7 kişiyi kaçırdı

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Eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) 3 yıldır Afrin’deki hak ihlalleri ve sivil halka yönelik kaçırmaları devam ediyor.

Afrin İnsan Hakları Örgütü tarafından açıklanan rapora göre, SMO’ya bağlı Feyleq El Şam grubu 29 Mayıs günü, Özerk Yönetim’le bağlantıları olduğu gerekçesiyle Basut köyünden 7 kişiyi kaçırdı.

Bir başka raporda da aynı silahlı grubun, 30 Mayıs’ta Şêrewa beldesine bağlı Kibeşin köyünde 4 ailenin evlerine ve arazilerine el koyduğu belirtildi.

Ayrıca, yine SMO’ya bağlı Liwa El Weqas adlı silahlı grubun da Cinderes'in Merwaniya Jêrin, Merwaniya Jorin, Senarê ve Anqelê köylerinde tarım ürünlerine haraç uyguladığı ve ürünlerini pazarda satmak isteyen çiftçilerden haraç aldıkları ifade edildi.

Son olarak, Afrin İnsan Hakları Örgütü, silahlı grupların Kürtleri Özerk Yönetim’le bağlantılığı olduğu gerekçesiyle kaçırdığını, Esad rejimiyle ilişkisi olan Arap ve Türkmenlerin ise gözaltına alınmadığını belirtti.

Afrin, 18 Mart 2018 yılından beri silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.