Duhok ve Şırnak Valiliklerinden ağaç kesimlerine karşı ortak karar

DUHOK (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Behdinan sınırlarındaki ormanlarda Türkiye tarafından ağaçların kesildiğini ortaya çıkması üzerine Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Türkiyeli yetkililerle irtibata geçerek, ağaç kesimlerinin derhal son bulmasını istedi.

Duhok Valisi Ali Teter de Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Şırnak Valiliği’yle görüşerek konunun soruşturulması talebinde bulundu. Görüşmeler sonrası, ağaç kesimlerinin önüne geçilmesi için iki taraf arasında koordinasyon sağlanmasına karar verildi.

Dün akşam da Zaho Kaymakamı, Şırnak’taki yetkililerle görüşerek, Zaho sınırları içindeki ağaç kesimlerinin durdurulması için işbirliği yapılmasını istedi. İki taraf da yapılanların ihlal olduğunu ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Zaho Kaymakamı, bölgede ağaç kesimi yapıldığını gören vatandaşların derhal resmi kurumları bilgilendirmesi çağrısı yaptı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü ve Kürdistan Bölgesi ile Irak Tarım ve Su Kaynakları Bakanlıkları da duruma tepki göstererek ağaç kesimine son verilmesini istedi.