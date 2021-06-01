Başkan Barzani Sadr Hareketi heyetiyle görüşüyor

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Nasır Rubeyi ve Hasan Kabi gibi Sadr Hareketi’nin üst düzey isimlerinin yer aldığı heyetle bir görüşme gerçekleştiriyor.

K24’ün edindiği bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler ve yapılacak Irak seçimleri masaya yatırılıyor.

Sadr Hareketi, Irak Parlamentosu’nda Sairun Fraksiyonu’yla temsil ediliyor. Parlamentodaki en büyük gruplardan olan Sairun, gelecek dönemki başbakanlık koltuğunu garantilemek istiyor.

Heyetin ayrıca Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro’yla da görüşmesi bekleniyor. Sadr Hareketi, Kürtlerle koalisyon kurmaya çalıştığı değerlendiriliyor.