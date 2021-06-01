Çin'de ilk kez insanda H10N3 türü kuş gribine rastlandı

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Yeni tip coronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası olarak bilinen Çin'de bu kez de ilk kez bir insanda kuş gribinin H10N3 türü tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bir kişinin kuş gribinin H10N3 türü ile enfekte olduğu bildirildi.

Söz konusu vakanın, "ilk insan enfeksiyonu" olduğu ifade edildi.

Zhenjiang kentinde yaşayan 41 yaşındaki bir adamın ateş ve diğer semptomlar ile 28 Nisan'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Hastaya 28 Mayıs'ta H10N3 kuş gribi virüsü teşhisi konulduğu ifade edilirken, virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı verilmedi.