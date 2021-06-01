Politika

TSK’nın top saldırısında 1 vatandaş yaralandı

TSK’nın düzenlediği top saldırısında Kani Masi’de bir vatandaş yaralandı.
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Kani Masi (Arşiv)
Kani Masi (Arşiv)
kürdistan tsk PKK Kani Masi

DUHOK (K24)

K24’e konuşan Duhok’un Kani Masi Nahiyesi Müdürü Serbest Sabri, kısa bir süre önce Türkiye tarafından düzenlen top saldırısında Hirurê köyünde hayvanlarını otlatan Ramazan Ali Abdulraman (60) isimli vatandaşın yaralandığını söyledi.

Olayın yaşandığı yerin köye 300 metre mesafede olduğu öğrenildi.

Serbest Sabri, söz konusu vatandaşın 3 yerinden yaralandığını ve Zaho Acil Hastanesi’nde sevk edildiğini kaydetti.

Sınır hattındaki Behdinan bölgesinde son dönemlerde yoğunlaşan TSK - PKK çatışmaları nedeniyle çok sayıda köy boşaltılırken, birçok kez ormanlık ve makilik alanda yangın çıkıyor.

Ramazan Ali Abdulraman üç farklı yerinden yaralandı
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