Ekonomi

JPMorgan CEO'su: Bitcoin’e yatırımdan kaçının

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, yatırımcıların Bitcoin'e yatırım yapmaktan kaçınmaları gerektiği uyarısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Jamie Dimon Bitcoin yatırım

HABER MERKEZİ

Amerikan bankacılık devi JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir oturumda temsilcilerin sorularını yanıtladı.

Dimon, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in, herhangi bir varlık tarafından desteklenmediğini belirtti.

"Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur” diyen Dimon, bireylere tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Benim kişisel görüşüm, para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı" dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar