JPMorgan CEO'su: Bitcoin’e yatırımdan kaçının

HABER MERKEZİ

Amerikan bankacılık devi JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir oturumda temsilcilerin sorularını yanıtladı.

Dimon, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in, herhangi bir varlık tarafından desteklenmediğini belirtti.

"Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur” diyen Dimon, bireylere tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Benim kişisel görüşüm, para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı" dedi.