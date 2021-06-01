Başbakan: Kürdistan Bölgesi - Suudi Arabistan ilişkileri her alanda gelişmeli

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Suudi Arabistan’ın yeni Erbil Başkonsolosu Muhammed bin Süleyman el-Asiri’yi kabul etti.

Yeni görevi dolayısıyla el-Asiri’yi tebrik eden ve kendisine görevinde başarılar dileyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi - Suudi Arabistan ilişkilerinin her alanda gelişmesini umduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın selamlarını Başbakan’a ileten Başkonsolos el-Asiri, ülkesinin, başta ticaret ve yatırım olmak üzere Kürdistan Bölgesi’yle her alanda ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.