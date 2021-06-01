Frenkie de Jong: Messi tarihin en iyisi

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Hollanda basınına konuşan De Jong, efsanenin takımda kalması yönündeki arzusunu dile getirerek, “Barcelona’da mutlu olduğunu düşünüyorum. Umarım kalır, bize katkısı çok büyük. O hala açık ara en iyi” dedi.

De Jong, Messi’yle bu konuyu görüşüp görüşmediğine dair bir soruyu da yanıtladı:

“Bana doğrudan kalacağını söylemedi. Ama birçok konu hakkında görüşüyoruz. Onunla birlikte oynamak özel bir deneyim. Ben daha 12 yaşındayken, o dünyanın bir numarasıydı. Aynı pozisyonda Messi ile bir başka oyuncu arasında seçim yapmam gerekirse, her zaman Messi’yi seçerim. Onu seçmemek aptalca olur. O tarihin en iyisi.”