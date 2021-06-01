WHO’dan Covid-19 varyantlarında isim değişikliği

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ülkelerden gelen talepler üzerine ilk kez varyantlara farklı adlar koyarak, bunun için sırasıyla Yunan alfabesindeki harfleri kullandı.

Buna göre, İngiliz varyantı ''Alfa'', Güney Afrika varyantı ''Beta'', Brezilya varyantı ''Gamma'', Hindistan'da görülen 2 varyant ''Delta'' ve ''Kappa'', ABD'de görülen 2 varyant ise ''Epsilon'' ve ''Iota'' adlarını aldı.

Bu yeni isimlendirme kararı ile, varyantların çıktığı ülkelere yönelik ayrıştırıcı tedbirlerin önlenmesi amaçlanıyor. Bu da ancak yeni adların bütün dünyada genel kabul görmesine bağlı.

WHO, ''Mers'' olarak bilinen Ortadoğu Solunum Sendromu ya da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi için yeni bir adlandırmaya gerek görmemişti.

Malezya'nın Nipah kasabasından adını alan Nipah virüsü ile Kongo'nun Ebola nehri ile anılan Ebola virüsü için böyle bir uygulamaya gidilmemişti.