Erbil ve Bağdat mali gözlem heyetlerinden anlaşma

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Mali Gözlem Heyeti, Irak Mali Gözlem Heyeti ile 2021 bütçe yasanın uygulanmasıyla ilgili mekanizma konusunda anlaşmaya vardı.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’taki temaslarını sürdürüyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Mali Gözlem Kurulu heyeti Bağdat’ta Irak Mali Gözlem Kurulu ile bir araya geldi.

Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Mali Gözlem Kurulu Başkanı Xalid Çavişli’nin katıldığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin diğer üyeleri de hazır bulundu.

Görüşmede, her iki gözlem kurulunun ortak koordinasyon mekanizması planı resmi olarak imzalandı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi maliye bakanlıklarına gönderilecek rapor için birlikte çalışılmasına vurgu yapan taraflar, raporun Irak’ın 2021 bütçe yasasındaki Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının uygulanmasının kolaylaştırılmasına dönük olduğu ifade edildi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Irak Mali Gözlem Kurulu’nun Kürdistan Bölgesi Mali Gözlem Kurulu ile koordinasyon içerisinde anlaşamaya varılan mekanizma çerçevesinde çalışmalarını yürütmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu kaydederek, bütçe yasasının 11’inci maddesinin uygulanmasına öncelik verilmesini istedi.