Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19’dan 10 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 9 bin 280 Covid-19 testi yapılırken, 537 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 688 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 885 bin 550 Covid-19 testi yapılırken, 170 bin 631 kişide Covid-19 görüldü.
Şimdiye kadar 157 bin 52 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 285 kişi yaşamını yitirdi.
9 bin 294 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.