Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19’dan 10 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 9 bin 280 Covid-19 testi yapılırken, 537 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 688 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 885 bin 550 Covid-19 testi yapılırken, 170 bin 631 kişide Covid-19 görüldü.

Şimdiye kadar 157 bin 52 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 285 kişi yaşamını yitirdi.

9 bin 294 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.