Covid-19: ABD’de 137 kişi daha öldü

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD’de virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 4 bin 972 artışla 33 milyon 264 bin 595'e yükseldi.

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 137 artarak 594 bin 568'e çıktı.

California, 3 milyon 789 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 953 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 320 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 249 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 303 ve Texas'ta 51 bin 508 olarak kayıtlara geçti.

135 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 167 milyondan fazla kişiye ilk doz, 135 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 28 milyon 175 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 545 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Covid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 462 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 331 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.