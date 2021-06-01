WHO'dan Sinovac aşısına acil kullanım onayı

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'li şirket Sinovac tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı CoronaVac'a acil kullanım izni verdiğini açıkladı.

Açıklamada, aşının 18 yaş üstü kişilerde, ilk doz ile ikinci doz arasında 4-8 hafta olacak şekilde kullanılması tavsiye edildi. Eldeki verilere göre aşının ileri yaşlarda da etkili olduğu, bu nedenle Sinovac aşısında yaş açısından bir üst limit gerekmediği de vurgulandı.

Bir aşının WHO listesinde yer alması, ülkelerin ulusal ilaç düzenleyici kurumları nezdinde o aşının güvenli ve etkili olduğuna dair bir işaret anlamına geliyor. WHO onayı ile, Sinovac aşısının küresel aşı ittifakı COVAX üzerinden yoksul ülkelere dağıtılmasının da önünü açmış oldu.

Son olarak Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

Ayrıca, izlenen grupta Covid-19 bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği belirtilmişti.