BM: Irak’ta 2 yılda 32 kişi kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), 2019 yılının başından bu yana Irak’ta 48 terör vakasının yaşandığını ve olayların faillerinin henüz cezalandırılmadığını bildirdi.

UNAMI, Irak'ta kimliği belirsiz silahlı kişilerin sivillere ateş açarak en az 32 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

Öte yandan şu ana kadar 20 protestocunun kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı, onları bulmak için herhangi bir girişimde bulunulmadığı belirtildi.

Rapora göre şu ana dek 8 bin 163 dava soruşturuldu, bunlardan 783 dava mahkemeye intikal edildi ve bin 122 dava kapatıldı.