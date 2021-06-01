‘Suriye’deki seçim sonucu siyasi süreci olumsuz etkileyecek’

ERBİL (K24)

Suriye’de 26 Mayıs’ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 95,1'ine tekabül eden 13 milyon 540 bin 360 ile Beşar Esad kazanmıştı.

K24 yayınına katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dışilişkiler Komitesi Başkanı Kamuran Haco, söz konusu seçim sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haco, “Bu seçimler Suriye’deki siyasi süreci çok olumsuz etkileyecek. Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde kapının aralanacağına dair bir umut vardı, ancak seçim sonucu bu projenin karşısında bir sonuç oldu” ifadelerini kullandı.

Beşar Esad’ın stratejisini eleştiren Haco, şunları kaydetti:

“Esad’ın stratejilerinden biri, siyasi ortam değişene kadar iktidarı elinde tutmaktır. Esad, ABD ile Avrupa’nın bölge siyaseti değişinceye kadar bu politikasından vazgeçmeyecektir. Bu seçimler de böylesi bir dönemde sonuçlandı.”

Kamuran Haco, “Ne yazık ki Esad’ın stratejisi devam ediyor” dedi.

Kürt birliği diyaloglarına da değinen Haco, görüşmelerin yakında başlayacağını belirtti.

Resmi açıklamaya göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde çoğunluğun oyunu alarak yeniden devlet başkanı seçildi.

Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ, Beşar Esad'ın yüzde 95,1 oy aldığını açıkladı. 2000 yılından beri iktidarda olan Esad'ın rakipleri eski Milletvekili Abdullah Sallum Abdullah ise oyların yüzde 1,5'ini, Mahmud Ahmed Mari de yüzde 3,3'ünü aldı.

Bu arada İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) yayımladığı son raporuna göre, Arap Baharı ile Beşar Esad yönetime karşı başlatılan protestoların bastırılmasıyla patlak veren iç savaşta bugüne kadar 494 bin 438 kişi hayatını kaybetti.

Gözlemevi tarafından yayınlanan yeni rakamlar, toplam sivil ölüm sayısını 159 bin 774'e çıkardı. Suriye hükümet güçleri ve müttefik milislerin saldırıları, sivil ölümlerin çoğunu oluşturuyor.

Gözlemevi ayrıca, 2011'den beri hükümet hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde toplam 57 bin 567 ölümü belgeledi.

Raporda ayrıca Suriye ordusu ve müttefik milisler arasında 168 bin 326 ölüm olduğunu bildirdi.