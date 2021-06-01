Kazimi: Bazı kesimler ülkeyi belirsiz bir tünele sürüklemek istediler

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ülke içerisindeki bazı kesimlerin Irak’ı belirsiz bir tünele sürüklemek istediklerini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, geçtiğimiz hafta yaşanan olayın çok tehlikeli olduğunu kaydederek, olaya hikmetli bir şekilde yaklaşıldığını ve çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Haşdi Şabi Batı Anbar Komutanı Kasım Muslih’in tutuklanmasıyla birlikte gelişen olaylara değinen Kazimi, “O gruplar Irak’ı belirsiz bir tünele sürüklemek istiyorlardı. Biz ülke çıkarlarını her şeyin önüne koyduk” dedi.

Anayasa ve yasalarla ülkeyi koruduklarını vurgulayan Kazimi, “Görevimiz zor, zor bir yıl geçirdik. Mücadele zorlaştığı zaman daha zor süreçlere de hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.

Bakanlardan alınan tüm kararların takipçisi olmalarını isteyen Kazimi, hükümetin kararları için sorun oluşturanların ve devlet kurumlarının projelerini uygulamasını engelleyenlerin önünün kesilmesini talep etti.

Kazimi, “Yasaların uygulanması ve yolsuzluğun yok edilmesi için irademiz güçlü, siyasi açıdan bize destek yok ama biz devam edeceğiz” diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta hakkında mahkeme kararı bulunan Haşdi Şabi komutanlarından Kasım Muslih’in tutuklanmasının ardından bazı Haşdi Şabi milisleri Yeşil Bölge çevresini kuşatarak Kazimi hükümetini devirmekle tehdit etmişti.

Irak güçleri tarafından durum kontrol altına alınırken, Kazimi’nin yasalar çerçevesindeki adımına uluslararası çevrelerden destek gelmişti.