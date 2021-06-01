Macron: Azerbaycan Ermenistan topraklarını terk etsin

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Elysee Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın arabuluculuğunda geçen yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi için daha yapılacak çok şey olduğunu ifade etti.

Macron, ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla çizilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini savunarak Dağlık Karabağ'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bölgede yeni şiddet olayları olmaması konusunda da uyarılarda bulunan Macron, Fransa'nın olası müzekkerelere destek olabileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerektiğini" dile getirdi.

PAŞİNYAN'DAN MACRON'A TEŞEKKÜR

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattındaki durumu geçtiğimiz günlerde "patlamaya hazır" olarak nitelendiren Paşinyan ise Fransa ile kendi ülkesi arasında özel bir ilişki olduğunu dile getirerek Macron'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Geçen yıl sonbaharda Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan savaşta 6 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Son dönemde sınır hattında yer yer çatışmalara dönüşen gerilim yine tırmanıyor.

Geleneksel olarak uluslararası alanda Ermenistan'ın en önemli müttefikleri arasında yer alan Fransa, NATO müttefiki Türkiye'nin Azerbaycan'a silah desteği sağlamasını eleştiriyor.