Hazali: Kazimi, Haşdi Şabi’ye düşmanlık yapıyor

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Asaib Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays el-Hazali, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye sert eleştirilerde bulunarak, Kazimi’nin Haşdi Şabi düşmanlığı yaptığını söyledi.

El-Ahd televizyonuna konuşan Haşdi Şabi bünyesindeki Asaib Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays el-Hazali, Haşdi Şabi’nin Anbar ve Kerbela Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih’in tutuklanma sürecini reddettiklerini belirtti.

Hazali, ithamların önce Kasım Muslih’in kardeşi Ali Muslih’e yöneltildiğini, daha sonra bu ithamların Kasım Muslih’e çevrildiğini iddia etti.

Kerbela’da katledilen aktivist İhab el-Vezni’nin annesinin 4 kişiye dava açtığını, bunların Kerbela Operasyonlar Komutanı, Kerbela Valisi, Hüseyni Mezarlığı güvenlik güçleri ve Kasım Muslih olduğunu kaydeden Hazali, “Diğer 3 kişi neden gözaltına alınmadı ve Ali Muslih’e yönelik ithamlar nasıl Kasım Muslih’e yüklendi” dedi.

Muslih’in tutuklanmasının siyasi amaçlara dayalı olduğunu vurgulayan Hazali, Başbakan’ın kendini devlet ve yasa olarak görmemesi gerektiğini ve bunun neticesinin diktatörlük ve polis devletine dönüş olacağını ifade eti.

Kazimi hükümetinin Haşdi Şabi’ye karşı düşmanlık siyaseti güttüğünü kaydeden Hazali, Haşdi Şabi’nin ABD güçlerinin Irak’tan çıkmasını istediğini, Kazimi’nin ise ABD güçlerinin ülkede kalmasını istediğini bildirdi.

Göstericilerin Kasım Muslih tarafından katledilmediğini, KAzimi güçleri tarafından öldürüldüğünü iddia eden Hazali, Kazimi’nin öldürülen göstericilerle ilgili soruşturma komisyonu kurması gerektiğini kaydetti.