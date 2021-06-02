Politika

ABD’den Ortadoğu ülkelerine Rusya ve Çin uyarısı

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul, Ortadoğu ülkelerini Rusya ve Çin ile güvenlik alanında işbirliği yapmamaları konusunda uyardı.
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Pentagon
Pentagon
ABD Dana Stroul ABD Rusya Çin Pentagon

HABER MERKEZİ

Ortadoğu ülkelerini Rusya ve Çin ile güvenlik alanında işbirliği yapmamaları konusunda uyaran, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul, bu tür bir işbirliğinin bu ülkelerin egemenliği ve ABD ile ilişkileri için risk oluşturacağı tehdidinde bulundu.

Online olarak düzenlenen seminerde konuşan Stroul “Açıkçası, bazı ülkeler ve ortaklar, özellikle güvenlik ve askeri-uzay alanında, Çinliler veya Ruslarla daha yakın işbirliği zeminini yoklayarak, ABD'den başka neler alabileceklerini görmek ve test etmek niyetindeler. Bu ülkeleri, sadece ABD ile işbirliğini değil, aynı zamanda Lübnan gibi ülkelerde ulusal egemenliklerini de tehlikeye atacak bir stratejiye dönüşecek bir nokta olduğu konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum” dedi.

Ortadoğu devletleri için Rusya ve Çin ile işbirliği veya ABD ile ilişkiler arasındaki seçimin açık olması gerektiğini belirten Pentagon yetkilisi, bu tür ilişkilerin olası faydalarının karşılaştırılamayacak kadar farklı olduğunu kaydetti.

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