Dövizde tarihi rekor: Dolar 8.82 / Euro 10.70

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayınında Merkez Bankası'na dair yaptığı açıklamalar kurda rekor dalgalanmalara neden oldu.

Erdoğan’ın, “Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır” dedi.

Bu sözlerin ardından döviz kuru rekor kırdı; dolar 8.82 TL’ye, euro ise 10.70 TL seviyesine yükseldi.

Tarihi zirvesini gören dolar güne 8.65 TL’den, euro ise 10.57’den başladı.