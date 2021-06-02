ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Suriye sınırına gidiyor

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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.

SURİYE SINIRINA ZİYARET

ABD-Türkiye ilişkileri, küresel sorunlar ve Suriye'deki durumun ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.

Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.

Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, "Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili" olacak.