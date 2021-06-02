Peşmerge ve Koalisyon’dan DAİŞ’e ölümcül darbe
KERKÜK (K24)
K24 muhabiri, Peşmerge ile Uluslararası Koalisyon güçlerinin, Kerkük’ün Xurmatu ilçesine bağlı Dawde köyü yakınlarında tespit edilen DAİŞ sığınaklarına operasyon düzenlediğini bildirdi.
Operasyonda 8 DAİŞ’li etkisiz hale getirilirken, 2 araç ve 1 motosiklet de imha edildi.
Muhabirimizin aktardığı bilgilere göre operasyonda savaş uçakları ve helikopterler de kullanıldı.
Operasyon, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistan bölgelerde DAİŞ’in son dönemdeki hareketliliği ve Peşmerge mevzilerine yönelik saldırılarının arttığı bir dönemde düzenlendi.