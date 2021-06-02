Süleymaniye’de 1 kişi kara mantar hastalığından hayatını kaybetti

SÜLEYMANİYE (K24)

K24’e konuşan Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Rizgar Ali, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeninin kara mantar hastalığı olduğunu doğruladı.

Dr. Rizgar Ali şunları söyledi:

“Süleymaniye'de hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebi kara mantar hastalığıdır. Bu hastalık dünya gelinde yaygın. Özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin bu hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksek.”

“Her gün yüzlerce kişiye bulaştığında bu hastalık normal bir hastalık olarak görülecektir” diyen Dr. Rizgar Ali, kara mantar hastalığının AIDS, kolera ve grip gibi dünyadaki diğer hastalıklar gibi olduğunu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile ilgisinin olmadığını söyledi.

Kara mantar hastalığının tehlikeli olmadığı, insandan insana bulaşmadığını belirten Dr. Rizgar Ali, Süleymaniye'de yaşamını yitiren kişinin 73 yaşında ve şeker hastası olduğunu kaydetti.