Biden: En ölümcül tehdit DAİŞ, El Kaide değil, beyaz ırkçılar

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ABD Başkan Joe Biden, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yüzlerce siyahın beyaz çeteler tarafından öldürülmesinin 100'üncü yıldönümünde katliamın yapıldığı mahalleyi ziyaret etti.

Tulsa’daki katliam yerini ziyaret eden görev başındaki ilk ABD Başkanı olan Joe Biden, konuşması sırasında katliamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

“BU BİR İSYAN DEĞİLDİ, KATLİAMDI”

ABD Başkanı, 31 Mayıs ve 1 Haziran 1921 tarihlerinde Tulsa’da yapılan ancak uzun yıllar boyunca tarih kitaplarında yer almayan ve yerel gazeteler tarafından da haberi yapılmayan katliamla ilgili olarak, “Burada yaşananlar tarihte çok uzun bir süre boyunca sessizce anlatıldı. Bu bir isyan değildi. Bu bir katliamdı ve tarihteki en kötülerinden biriydi. Ama bu tek örnek de değildi” dedi.

Bu olayları hafızalardan silmek için açık bir çaba yürütüldüğüne değinen Biden, “Ama tarihin sessiz olması, bunların yaşanmadığı anlamına gelmez. Karanlık birçok şeyi saklasa da hiçbir şeyi silmez. Bazı adaletsizlikler öylesine çirkin, korkunç ve üzücüdür ki ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın gizlenemez” ifadelerini kullandı.

Biden, Greenwood’da yaşananlarla 4 yıl önce Virginia’nın Charlottesville kentinde beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların düzenlediği gösteriler ve 6 Ocak’taki Kongre baskını arasındaki benzerliklere ve ABD’de son dönemde Yahudiler, Asya kökenlileri de hedef alan nefret eylemlerine işaret ederek, ‘’Nefret hiçbir zaman yenilmedi sadece saklandı. Liderleri tarafından birazcık oksijen verildiğinde hemen kayanın altından geri çıkıyor. Nefrete sığınacak yer imkanı tanımamalıyız’’ diye konuştu.

“Beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlardan kaynaklı terörün bugün ABD’deki en ölümcül tehdit olduğunu’’ kaydeden Biden, “DAİŞ değil, El Kaide değil, beyaz ırkçılar” ifadesini kullandı.

Başkan Biden, Pazartesi günkü bildirisinde de tüm Amerikalılara "ülkedeki ırksal terörün derin kökleri üzerinde düşünme ve kendilerini ülke çapında sistematik ırkçılığın kökünü kazıma görevine yeniden adama" çağrısında bulunmuştu.

Biden'ın Tulsa ziyareti, ABD'de beyaz çoğunluğun azalmaya başladığı, beyaz ırkçı grupların oluşturduğu tehditlerin arttığı ve geçen yıl siyah George Floyd'un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinden sonra ülkede siyahlara yönelik muamelelerin yeniden gündeme geldiği döneme denk geldi.

TULSA’DA NE OLMUŞTU?

Tulsa ziyareti aynı zamanda Biden'ın Black Lives Matter ve diğer ırksal adalet hareketlerini eleştiren eski Başkan Donald Trump'ın bu tavrına karşı ciddi bir farklılık ortaya koyması anlamına geliyor. Trump, geçen yıl 19 Haziran'da Tulsa'da siyasi bir miting düzenleyeceğini açıklamış, ancak eleştiriler üzerine bu miting ertelenmişti.

19 Haziran 1865'te ABD'de köleliğin sona erdirildiği tarih olarak kabul ediliyor. Her yıl 19 Haziran, ABD'deki siyah toplum tarafından "Juneteenth" adı verilen yıldönümü olarak kutlanıyor.

Biden'ın eski danışmanlarından Moe Vela, "Bir yıldan kısa süre sonra yeni bir başkan masum kardeşlerimizin katledilişini kınamak ve Amerikan toplumunu biraraya gelmek için cesaretlendirmek amacıyla Tulsa'ya gidiyor" dedi.

Kamuoyunun 31 Mayıs ve 1 Haziran 1921 tarihlerinde Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapılan ancak uzun yıllar boyunca okullarda okutulan tarih kitaplarında yer almayan ve yerel gazeteler tarafından haberi yapılmayan katliama yönelik ilgi ve bilinci son yıllarda arttı.

Beyaz bir kadının siyah bir erkeğe saldırı suçlamasında bulunması üzerine Tulsa'da siyah nüfusun çoğunlukta olduğu varlıklı Greenwood mahallesine 31 Mayıs ve 1 Haziran 1921 tarihlerinde beyazların düzenlediği saldırılarda tahminen 300 siyah öldürülmüş, siyahların evleri ve işyerleri kundaklanmış ve yağmalanmıştı.

Beyaz kadının suçlamaları kanıtlanamamış, sigorta firmaları zararı karşılamamış, saldırıların sorumluları adalet önüne çıkarılmamıştı. (Kaynak: VOA)